Gözünüzden bunlar kaçmasın: Elektrik faturasını kabartan hatalar

Her ay elinize geçen elektrik faturalarınızla aranız iyi mi? Ay boyunca çalışın bütün çaba faturalara gitsin. Hayat elektriksiz de olmuyor. Aydınlatmadan yemek pişirmeye, ısınmadan temizlenmeye kadar elimizi attığımız bütün aletler maalesef elektrikle çalışıyor. İş yeri ya da ev, bir kapıdan girer girmez ilk işimiz kuşkusuz ışıkları açmak oluyor. Yemeklerimizi hazırlamak ve saklamak için mecburen elektrikli aletler kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkamak, çamaşırlarımızı temizlemek için de yine öyle. Konforumuzdan kısamayacağımıza göre kullandığımız elektrikli aletlerin enerji tüketimini azaltmak sizce de mantıklı bir seçenek değil mi?

İki elektrik faturası arasındaki fiyat farkı göz bebeklerinizi büyütüyorsa, farkında olmadan bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

Ay sonu faturalara bakılmasıyla akıllarda yerini alan "neden bu kadar yüksek" sorusu milyonlar için aynı ve cevabı merak ediliyor.

Elektrik tüketiminiz için belirlenen fiyat dışında faturanız normalden yüksek görünüyorsa veya daha düşük olmasını istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler mevcut.

Peki çaktırmadan elektrik faturasını kabartan şeyler ne olabilir? Sizler için faturayı uçuran hataları sıraladık...

HİÇBİR ŞEY YAPMASANIZ BİLE BU ALETLERİN ÇALIŞMASI 234 TL



Pek çok vatandaş bazen evde olmasa da elektrik faturasının kabarık gelmesinden şikayetçi. Ancak siz evde olmasanız da bazı elektrikli aletler çalışmaya devam ettiğinden fatura da kabarık geliyor. Sadece buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, ocak, fırın ve kombi faturaya aylık 234 olarak yansıyabiliyor. Şöyle ki buzdolabı 20 kWh harcayarak faturaya 18 lira olarak yansırken, dizüstü bilgisayar 5 gün ve 8 saat kullanıldığında 88 lira olarak geliyor. Günde 2 saat fırın çalıştırsanız yansıma 54 TL oluyor.

Bu aralar evlerin vazgeçilmezi olan robot süpürge günde 3 saat çalışarak ayda ortalama 4.5 lira faturaya yansıyor.

KOMBİLER DOĞAL GAZIN YANINDA ELEKTRİK DE HARCIYOR



Doğal gaz maliyetiyle bilinen kombiler aslında elektrik faturalarında da kendisini gösteriyor. Kış aylarında kullanımı 8-10 saatleri geçen kombi, haftanın her günü bu aralıklarda çalıştırıldığında elektrik tüketimine de sebep oluyor. Haftanın her günü 8 ile 10 saat arasında çalıştırılan kombinin elektrik tüketim maliyeti 28-41 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TELEVİZYONU SÜREKLİ AÇIK TUTMAYIN



Televizyonlar bazen sırf ses olsun diye sabahtan başlıyor, akşama kadar açık bırakılıyor. Bazen de kumandadan kapatılsa da fişten çekilmiyor. Öncelikle fişten çekilmediğinde de enerji harcadığını belirtmemiz gerekiyor. Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL fazladan ödemeniz anlamına geliyor.

KULLANMADIĞINIZDA FİŞLERİ ÇEKİN

Elektronik aletleri prizde bırakmanız son derece önemli. Çalıştırmasanız da fişe takılı olan elektrikli aletler enerji harcamaya devam ediyor. Boşa yanan ışıkları kapattığınız gibi, boşa duran fişleri de çekerseniz enerji tüketiminin önüne geçebilirsiniz.

Kaynak: Mynet.com - Gerçek Gündem