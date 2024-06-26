Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Uzmanlar TCMB’nin döviz alımlarıyla ortaya çıkan TL likiditesi piyasa faizlerini aşağı getirdiğine dikkat çekerek yarınki toplantıda, fazla likiditenin çekilmesi için ilave tedbirler alınmasını beklediklerini vurguladı.

TL mevduat faizlerinin seviyesi yurtiçi tasarruf sahiplerini dövizden uzaklaştırmak ve TL yatırıma özendirmek için oldukça önemli bir rol oynuyor. Merkez Bankası da TL mevduat faizlerinin seviyesini yakından takip ediyor, TL tasarrufa yönelimin enflasyon görünümüne katkıda bulunacağını vurguluyor. Yüksek ve düşük montanlı mevduat faizleri arasındaki farkı da takip eden Merkez Bankası kur korumalı hesapların mevduattaki payı düştükçe ve enfl asyon beklentileri iyileştikçe yüksek ve düşük montanlı mevduat faizleri arasındaki farkın azalacağını değerlendiriyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu kararı öncesinde de likidite fazla sı nedeniyle TL mevduat faizlerinde bir düşüş yaşandı. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde iken TL mevduat faizleri 32 günlük vadede yüzde 41'e kadar geriledi, üç aylık vadeli mevduatta ise yüzde 43'e indi. Merkez Bankası hem likidite fazlasını piyasadan çekmek hem de TL mevduat faizlerinin yönünü yukarıya çevirmesini sağlamak için zorunlu karşılık adımları attı.

PPK kararının hemen sonrasında bankacılık sektöründe TL mevduat faizleri yükseldi. Uzun dönemden TL mevduat faiz oranını takip ettiğimiz bir yabancı mevduat bankasında 32 günlük vadeli mevduatın faiz oranı düşük montanlı tasarrufl arda bile yüzde 49'a çıktı, 92 günlük vadede ise faiz oranı yüzde 50 ile politika faizini yakaladı. Yüksek montanlı mevduatlara bu dönemde 32 gün ve 46 gün vadede yüzde 45 olan TL mevduat faizi yüzde 53'e yükselerek 8 puan arttı. 3 aya kadar vadeli mevduatta ise yüksek tasarruf miktarlarına verilen faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 54'e yükseldi. Ancak bu adımlar haziran Para Politikası Kurulu kararı öncesinde etkisini biraz yitirmiş görünüyor.