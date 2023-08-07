Gözler ABD'de: Gram altın ne kadar?

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında bin 681 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde bin 684 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 760 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 150 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla bin 936 dolardan işlem görüyor.

DOLAR KURU BASKILANDI

Öte yandan enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından grafikle paylaşım yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, "Seçimden sonra epey döviz toplayan TCMB, Temmuz’un ikinci yarısında kuru sabit tutabilmek için nette piyasaya tekrar döviz likiditesi verdi" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem