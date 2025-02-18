Goldman Sachs, Altın Tahminini Yükseltti

Goldman Sachs raporunda, merkez bankalarının güçlü alımlarının yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağı öngörülüyor. Ayrıca, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla altına olan ilgide kademeli bir artış bekleniyor. Eğer politika belirsizliği yüksek kalırsa, özellikle de tarife endişeleri devam ederse, spekülatif yatırımların etkisiyle altının ons başına 3.300 dolara ulaşma potansiyeli olduğu belirtiliyor.

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık altın alım tahminini de güncelleyerek 41 tondan 50 tona yükseltti. Eğer alımlar aylık 70 ton seviyesinde gerçekleşirse, 2025 sonunda altın fiyatlarının 3.200 dolara çıkabileceği öngörülüyor. Ancak, Fed’in faiz oranlarını sabit tutması durumunda, fiyatın 3.060 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi