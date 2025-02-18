Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları
Dolar ve euro kurunda hareketlilik sürüyor. Dolar yukarı yönlü ivmeyle güne 36,24 TL'den başladı. Euro ise 37,92 TL'den işlem görüyor.
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 18 Şubat 2025 dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Dün 36,23 TL'den kapanış yapan dolar, güne yukarı yönlü hareketle başladı. Dolar saat 08.00 itibarıyla 36,24 TL'den işlem görüyor.
Euro ise güne düşüşle başladı. Dün 38,01'den kapanış yapan euro kuru, bugün 08.00 itibarıyla 37,92 TL'den fiyatlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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