Altın Fiyatlarında Son Durum
Haftaya aşağı yönlü ivme ile başlayan altında ibre yeniden yukarı döndü Gram altın sabah saat 08.20 itibarıyla 3 bin 394 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ise 5 bin 550 TL'den işlem görüyor.
Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. 18 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları kaç lira oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın: 3.394,07 TL
Çeyrek altın: 5.550,07 TL
Yarım altın: 11.088,51 TL
Tam altın: 22.689,00 TL
Cumhuriyet altını: 22.119,94 TL
Gremse altın: 56.609,00 TL
Ons altın: 105.163,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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