Giresun'da üretildi, görülmemiş hasat başladı: 1 metrekarelik alandan 1 kilo 670 gram!

Dünyanın en kaliteli tescilli fındığının üretildiği Giresun’da fındığa ek gelir olarak salep üretimi yapılırken, ilk hasat başladı.

'Giresun İlinde Salep Üretimini Geliştirme' projesiyle ilgili bilgi veren Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Halaçlı köyü çiftçilerinden Mehmet Davut'un bahçesinde diğer salep üreticilerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 'şansa bağlı örnekleme metoduyla' seçilen 1 metrekarelik kısımdan elde edilen ürün tartılmış ve 1 kilo 670 gram gibi oldukça iyi bir verim elde edildi" denildi.

SALEP

Salep, orkide bitkisinin yumrularından elde edilen pudra halinde bir besindir. Özellikle kış aylarında sıcak içecek olarak tüketilir ve birçok sağlık faydası sunar.

Salebin başlıca faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Salep, C vitamini, A vitamini ve B vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı direncin artmasına yardımcı olur,

- Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir: Salebin içeriğindeki bazı bileşikler, soğuk algınlığı ve grip virüslerine karşı savaşmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmeye de katkıda bulunabilir,

- Sindirimi kolaylaştırır: Salep, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Vücudu ısıtır: Salep, sıcak bir içecek olması nedeniyle vücudu ısıtmaya yardımcı olur. Bu özellikle soğuk kış günlerinde faydalıdır,

- Rahatlatıcı etkisi vardır: Salebin içeriğindeki bazı bileşikler, sinir sistemini yatıştırmaya ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir,

- Enerji verir: Salep, karbonhidrat bakımından zengindir. Karbonhidratlar, vücudun enerji kaynağıdır,

- Hafızayı güçlendirir: Salep, B vitaminleri bakımından zengindir. B vitaminleri, hafıza ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olabilir,

- Kemikleri güçlendirir: Salep, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Bu mineraller, kemiklerin güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olur,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Salep, A vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler, cildin yenilenmesine ve korunmasına yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Salep, tokluk hissi veren lif bakımından zengindir. Bu nedenle, kilo vermeye çalışan kişiler için faydalı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem