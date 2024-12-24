Gelir İdaresi Başkanlığı SMS ile Duyurdu: Zam ile 720 TL Olacaktı, 2025'te Tüm Kurallar da Değişecek! Resmen Tarih Oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2025 itibariyle yurt dışı çıkış harcındaki değişiklikle ilgili vatandaşlara SMS gönderdi. Buna göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren yurt dışına çıkış harcının havalimanlarında harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona erecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Yeni yıldan itibaren, çıkış harcı dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödenebilecek.

2025'TE YÜZDE 43,93 ZAM

Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) yüzde 43,93 olarak kesinleşmesinin ardından 2025 yurt dışı çıkış harcının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yurt dışı çıkış pulu harcı 2024 yılında 500 TL'yken, 2025 Ocak itibariyle yüzde 43,93 zamlanarak, 719,7 TL olacak.

Kaynak: Haber Merkezi