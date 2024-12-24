Bakan Şimşek'ten Dikkat Çeken Çıkış! 'Türkiye'de Ciddi Bir Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Sorunu Var'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) İstanbul'da düzenlediği konferansta konuştu. Şimşek Türkiye’nin ekonomik durumu enflasyonla mücadele, konut politikaları ve rezerv hedefleri başta olmak üzere birçok konuya değindi.

İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar noktalar…

Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir. Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılanların üzerinde.

'1-2 YILA ZENGİNLER KULÜBÜNE GİREBİLİRİZ'

Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Orta gelir sınıfındayız ama zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz.

Sanayicimiz serzenişte bulunabilir saygı duyuyorum ama programın amacı sanayimizi rekabetçi kılmaktır.

BÜYÜME MESAJI

Programımıza sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyüme potansiyelimiz hala yüksek çünkü borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız.

Maalesef 2024'te özel sektörün söylediklerimizi dikkate aldığı kanısında değilim. Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok.

Elektrikli araçları destekliyoruz, 2023'te muazzam bir çıkış yaşandı, dışarıdan yatırımlarla daha da büyüyecek, Türkiye burada da geride değil.

NET REZERVLER 50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz. Rezerv konusu geçen yıl bir endişe konusuydu, artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Net rezerv 50 milyar doların üzerine geldi, oldukça iyi bir seviye, dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu endişe olmaktan çıkardı, tabii ki doğru politikaları devam ettirirsek bu rezerler kalır, devam ettireceğiz. Rezerv yeterliliğini uluslararası standartlara göre aralık itibarıyla yakalamış durumdayız.

110 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI

Sıcak para üzerinden bu program çalışıyor, diyorlar, öyle bir şey yok. Bizim rezerv birikimimizin 3'te 2'sinden fazlası orta-uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Portföy yatırımlarının hepsi aşırı sıcak değil, dolayısıyla net bir şekilde bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok, piyasalara bu mesajım. Kur hedefimiz yok, olamaz da, bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık, buna rağmen yönettik, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor, Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü.

ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu yüzde 29, gıda dahil mal enflasyonu yüzde 40'ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Bütçe açığı 2025'te düşecek, açık düşeceği için bu dezenflasyonu destekliyor.

REEL SEKTÖR DE GÜNDEMİNDE

2025'te sıkı para ve maliye politikası desteği sürecek. Reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 48, zaten yılı 44'le kapatacağız. Beklentinin yükselmesi için para politikasında yeni bir döneme mi giriyoruz, maliye ve gelirler politikasında yeni bir döneme mi giriyoruz? Reel sektörün bu şekilde düşünüyor olması gerçekten manidar.

EV ALACAKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Konutta deprem nedeniyle muazzam bir konut seferberliği var, 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız ve vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız.

Kaynak: AA