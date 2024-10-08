Geçen Yıla Göre Fiyatlar Daha Düşük Olacak: Rekolte Yüz Güldürdü Ama…

Kestane hasadının zorluğuna rağmen, işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Kadınlar toplama işinde, erkekler ise sırıklarla ağaçtan kestane düşürme ve taşıma işlerinde görev alıyor.

İHRACAT SEKTEYE UĞRADI

Bu yıl bol olan rekolte nedeniyle toptan fiyatlarda düşüş bekleniyor. Geçen yıl tarlada 130-160 lira aralığında satılan kestane, bu yıl daha düşük fiyatlarla pazara sunulacak. Üreticiler, ihracat pazarlarında yaşanan sorunlara dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu’da İsrail’in bölgedeki savaş ortamı, kestane ihracatını olumsuz etkiliyor. Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelere yapılan ihracatın sekteye uğraması, üreticilerin satışlarında daralma yaratıyor.

Kestanenin bahçeden sofraya yolculuğu ise oldukça zahmetli. Ağaçlardan sırıklarla yere düşürülen kestaneler, “gömü” denilen yerlerde 10-15 gün boyunca bekletiliyor. Kabukları bu sürecin ardından soyuluyor, depolanıyor ve ardından boylama işlemine tabi tutuluyor. Kestaneler iç piyasaya sunulmadan ya da ihracata gönderilmeden önce bu aşamalardan geçiyor. İhracat konusunda ise İtalya, kestane pazarında güçlü bir konuma sahip, ancak Türkiye’nin üretim kapasitesi İtalya’nın önünde yer alıyor.

Rekoltenin yüksek olmasına rağmen, boylama konusunda bu yıl daha küçük kestanelerin pazara sunulması bekleniyor. Üreticiler, geçen yılki fiyat seviyelerine ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İHA