80 Liraya Kadar Düştü: Palamuda Talep Arttı

Zonguldak’ta palamut fiyatları düştü, vatandaşlar balığa akın etti. Haftalardır 100 liranın üstünde satılan palamut, balık bolluğunun etkisiyle 80 liraya geriledi. Tanesi 1 kiloyu bulan palamut, uygun fiyatıyla dikkat çekerek yoğun talep gördü.

80 Liraya Kadar Düştü: Palamuda Talep Arttı

Zonguldak’ta haftalardır 100 liranın üstünde satılan palamutta düşüş yaşandı. Bolluk nedeniyle palamut 80 liradan alıcı buldu. Fiyatın 100 liranın altına düşmesi yoğun ilgiye neden oldu.

Bir adetinin bir kilogram ağırlığında olduğu palamut fiyatıyla da vatandaşları memnun etti.

Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, “Arkadaşlar bugün 2 kilo gelen balık 80 lira. Yani bugün balık artık pahalı değil. Kaç gündür balık 125 liraydı 150 liraydı. Bugün balık bol çıktı. Balığımız bol. Balık 80 lira. 1 tanesi 1 kg geliyor. Dolaba koy dondurucuya koy al evinde ye. Bugün 80 liraya ne var. Bisküvi olmuş 35-40 lira. Bu balık 3 kişiyi doyurur” dedi.

Kaynak: İHA

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