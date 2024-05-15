Garanti BBVA satılıyor mu? Açıklama geldi

Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Garanti BBVA satılıyor mu? Açıklama geldi

Garanti BBVA, "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır" ifadelerine yer verildi.

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