TÜİK, Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı: Ücretli çalışan sayısı martta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" bültenini yayımladı. Bu bültene göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 artarken, aylık ise yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK, Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı: Ücretli çalışan sayısı martta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" bültenini yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişi iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu.

TÜİK, Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı: Ücretli çalışan sayısı martta azaldı - Resim : 1

SANAYİ SEKTÖRÜNDE AZALMA, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2024 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: ANKA

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