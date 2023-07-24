Fitch'ten Erdoğan vurgulu ekonomi uyarısı!

Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre, Merkez Bankası'nın geçen hafta art arda ikinci defa yaptığı faiz artırımının yeni ekonomi ekibinin izlediği akılcı para ve maliye politikasına dönüş hedefiyle uyumlu olduğunu ancak kademeli olmasına karar verilen bu yaklaşım nedeniyle politika yapıcıların yatırımcı güvenini tekrar sağlama ve belirsizliği azaltmada zorlanabileceğine dikkat çekti.

"KIRILGANLIĞI HAFİFLETMEKTE ZORLANABİLİRLER"

Değerlendirmede, "(Ekonomi yönetiminin) parasal koşullar ve piyasaları bozan düzenlemelerin (kaldırılarak) normalleşmeye kademeli yaklaşıyor olması ve geçmişte uygulanan politikalardan siyasi nedenlerle vazgeçildiği göz önüne alındığında, yetkililer yatırımcı güvenini kalıcı olarak yeniden tesis etmekte, makro-finansal istikrara olan riskleri azaltmakta ve dış kırılganlıkları hafifletmekte zorlanabilirler" denildi.

"ERDOĞAN'IN GÖRÜŞLERİ DEĞİŞİMİN KAPSAMINI SINIRLAYABİLİR"

Fitch, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politika faizi hakkındaki görüşleri ve Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler de dahil olmak üzere var olan siyasi takvimin para ve maliye politikasında "kararlı" keskin bir değişiminin kapsamını sınırlayabileceğini ifade etti.

Fitch Ankara'nın geçmişte para ve maliye politikasında aniden fikir değiştirmesi, para politikasını gereğinden erken gevşetmesi ve merkez bankasının yönetiminde devamlı değişiklik yapması nedeniyle belirsizliği kalıcı şekilde azaltmanın zaman alacağına dikkat çekti.

ENFLASYON DAHA DA TIRMANACAK

Öte yandan Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem