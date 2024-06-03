Fırıncılar Odası açıkladı: Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğinin fiyatı Fırıncılar Odası tarafından yapılan zamla 10 liraya yükseldi.
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, 210 gram somun ve pide ekmeğinin fiyatı yüzde 25 zamlanarak 8 TL'den 10 TL'ye yükseltildi. Zamlı ekmek satışına 1 Haziran'dan itibaren başlandı.
Bu zam, artan maliyetler ve girdi fiyatlarındaki yükselişler gerekçe gösterilerek yapıldı. Fırıncılar Odası yetkilileri, zammın ekmek gramajında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını da belirtti.
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