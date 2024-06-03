Fırıncılar Odası açıkladı: Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, 210 gram somun ve pide ekmeğinin fiyatı yüzde 25 zamlanarak 8 TL'den 10 TL'ye yükseltildi. Zamlı ekmek satışına 1 Haziran'dan itibaren başlandı.

Bu zam, artan maliyetler ve girdi fiyatlarındaki yükselişler gerekçe gösterilerek yapıldı. Fırıncılar Odası yetkilileri, zammın ekmek gramajında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını da belirtti.