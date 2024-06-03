6 şirket tasfiye edildi, TMSF lüks otomobilleri satışa çıkardı: İhale düzenlenecek!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında lüks otomobillerin olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

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6 şirket tasfiye edildi, TMSF lüks otomobilleri satışa çıkardı: İhale düzenlenecek!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

ŞARTNAMEYE UYGUN OLAN HERKES KATILABİLECEK

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

6 şirket tasfiye edildi, TMSF lüks otomobilleri satışa çıkardı: İhale düzenlenecek! - Resim : 1

BAZI OTOMOBİLLERİN SATIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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