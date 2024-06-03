Manisa'da hasadı başladı, fiyatlar tepetaklak oldu: Alıcı bulunamıyor!

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kiraz hasadı başladı.

Hasadı yapılan kirazda üretici bir yandan alıcı bulamamaktan diğer yandan da fiyatlardan şikâyetçiyken, geçen yıl 120 TL olan kirazın fiyatının bu yıl bahçede 50 TL'ye kadar düştüğü öğrenildi.

ÜRETİCİ FİYATLARIN ARTMASINI BEKLİYOR

Bu yıl kirazda rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren üreticiler, kirazda rekoltenin yüksek verimin de fazla olması nedeniyle alıcı bulamadıklarını anlatarak 700 TL olan günlük işçi yevmiyelerinin masrafları artırdığını belirterek fiyatların artmasını beklediklerini söyledi.

KİRAZ

Kirazlar, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya özgüdür. Dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Kirazın en önemli yetiştiricileri Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Çin'dir.

Kirazlar, tatlı ve ekşi olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Tatlı kirazlar en yaygın tüketilen kiraz türüdür. Ekşi kirazlar ise genellikle reçel, marmelat ve turşu yapımında kullanılır.

Kirazlar vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir. A, C, E vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi besin maddeleri içerirler. Kirazlar ayrıca melatonin adı verilen bir hormon da içerir. Melatonin, uyku düzenini ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kirazlar çiğ olarak tüketilebilir, salatalarda, meyve sularında, tatlılarda ve turşularda kullanılabilir. Kiraz çekirdekleri de badem gibi kuruyemiş olarak tüketilebilir.

Kirazın faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Böbrek taşlarının oluşmasını önler,

- Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur,

- Uyku düzenini korur,

- Kalp sağlığını korur,

- Kansere karşı korur.

Kaynak: Gerçek Gündem