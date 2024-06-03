Bakan açıkladı: 11 bin 339 TL ödeme yapılacak

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere 325 euro(11 bin 339 TL) destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

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Bakan açıkladı: 11 bin 339 TL ödeme yapılacak

Çalışan annelere ayda 325 euro(11 bin 339 TL) ödeme yapılacak.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 TL) destek ödemesi yapacaklarını duyurdu.

Destek ödemesini sosyal medya hesabından paylaşan Işıkhan, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ödeme Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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