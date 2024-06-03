Emekli maaşı alanlara Haziran'a özel promosyon! Denizbank promosyona zam yaptı

Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Denizbank, emeklilere yönelik sunduğu promosyon fırsatını yenileyerek daha da cazip hale getirdi. Artık maaşını Denizbank'a taşıyan emekliler, birbirinden avantajlı fırsatlarla karşı karşıya. Denizbank'ın emeklilere özel sunduğu bu fırsatla birlikte, maaşını Denizbank'a taşıyan emekliler birçok avantajdan yararlanabilecek. Yapılan zam ile birlikte, emeklilerin maaşlarını Denizbank'a taşımaları durumunda alacakları promosyon miktarı da artmış durumda.





DENİZBANK NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!

Denizbank tarafından yapılan açıklama...

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna MobilDeniz'den ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

Detaylı bilgi 0850 222 0 800 iletişim merkezi ve tüm şubelerimizde.