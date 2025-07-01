Fed'in Sinyali Yetti, Piyasa Hareketlendi: Altın Yeniden Yükselişte

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gideceği beklentisiyle ikinci gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupla faiz indirimi çağrılarını yinelemesi ve Goldman Sachs'ın bu yıl için faiz indirimi beklentisini 1'den 3'e çıkarması, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.

Ticaret cephesinde ise gözler 9 Temmuz'a çevrildi. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda ticaret ortaklarına tanıdığı sürenin dolmasına sayılı günler kalırken, belirsizlik ortamı yatırımcıların güvenli liman talebini artırıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın bu sabah 3322 doları gördü.

Altının yükselişinde yalnızca Fed kaynaklı beklentiler değil, doların küresel ölçekte değer kaybetmesi de etkili oluyor. Jeopolitik risklerdeki görece azalmaya rağmen piyasalar, faiz politikalarıyla yön bulmaya devam ediyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

Yurt içi piyasalarda da yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın 4.256 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6.805 TL alış ve 6.954 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Cumhuriyet altını 27.220 TL'den alınırken, 27.734 TL'ye kadar satılıyor. Tam altının satış fiyatı ise 27.747 TL seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi