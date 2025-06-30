Kur Korumalı Mevduat'ta Büyük Düşüş

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TCMB’nin yayımladığı verilere göre, DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi mayıs ayında 3,5 milyar dolarlık düşüş gösterdi. Böylece, önceki ay 18,7 milyar dolar seviyesinde bulunan bakiye 15,2 milyar dolara kadar indi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDA AZALMA

Detaylara göre, gerçek kişilere ait DDKKM bakiyesi 2,3 milyar dolar düşüşle 16,9 milyar dolardan 14,6 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilere ait hesaplarda ise daha belirgin bir azalma yaşandı. Bu kapsamda tüzel kişi DDKKM bakiyesi 1,2 milyar dolarlık kayıpla 1,8 milyar dolardan 600 milyon dolara indi.

TL CİNSİ KKM’YE İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANMADI

TCMB açıklamasında, Türk Lirası cinsinden açılan KKM hesaplarına dair stok bakiye bilgilerine yer verilmedi. Ancak döviz dönüşümlü hesapların gerilemesi, bu alandaki talebin zayıflamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA