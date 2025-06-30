Kur Korumalı Mevduat'ta Büyük Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam bakiyenin 15,2 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Söz konusu veri, döviz dönüşümlü KKM (DDKKM) hesaplarındaki düşüşün sürdüğüne işaret etti.

Kur Korumalı Mevduat'ta Büyük Düşüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TCMB’nin yayımladığı verilere göre, DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi mayıs ayında 3,5 milyar dolarlık düşüş gösterdi. Böylece, önceki ay 18,7 milyar dolar seviyesinde bulunan bakiye 15,2 milyar dolara kadar indi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDA AZALMA

Detaylara göre, gerçek kişilere ait DDKKM bakiyesi 2,3 milyar dolar düşüşle 16,9 milyar dolardan 14,6 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilere ait hesaplarda ise daha belirgin bir azalma yaşandı. Bu kapsamda tüzel kişi DDKKM bakiyesi 1,2 milyar dolarlık kayıpla 1,8 milyar dolardan 600 milyon dolara indi.

TL CİNSİ KKM’YE İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANMADI

TCMB açıklamasında, Türk Lirası cinsinden açılan KKM hesaplarına dair stok bakiye bilgilerine yer verilmedi. Ancak döviz dönüşümlü hesapların gerilemesi, bu alandaki talebin zayıflamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Yapı Kredi Portföy'den Yeni Fon HamlesiYapı Kredi Portföy'den Yeni Fon HamlesiEkonomi
Türkiye'nin Dev Fabrikası Son Kararını Verdi! Denizli’den Çekiliyor, İşte Taşınacağı Yeni ŞehirTürkiye'nin Dev Fabrikası Son Kararını Verdi! Denizli’den Çekiliyor, İşte Taşınacağı Yeni ŞehirEkonomi

Kaynak: AA

Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı
Yapı Kredi Portföy'den Yeni Fon Hamlesi Yapı Kredi Portföy'den Yeni Fon Hamlesi
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Ünlü Zeytin Markasında Listeria Alarmı! Raflardan Toplatılıyor Ünlü Zeytin Markasında Listeria Alarmı! Raflardan Toplatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı