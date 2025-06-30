Baykar'dan Yeni Rekor

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Geçtiğimiz yıl, Türkiye ihracat tarihinde ilk kez savunma ve havacılık sektöründen bir firma olarak ilk 10’a giren Baykar, bu başarıyı 2024’te de tekrarlayarak sektörü üst üste iki yıl listeye taşıyan ilk şirket oldu. TİM’in Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde açıklanan listede, Baykar en yüksek ihracat yapan firmalar arasında yer aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

2024’TE 1,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Baykar, bu yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek savunma ve havacılık ihracatının dörtte birini tek başına üstlendi. Şirket, 2003 yılında başladığı insansız hava aracı (İHA) çalışmalarından bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütmeye devam ediyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da sektörün ihracat lideri olan Baykar, bu unvanını 2024’te de korudu.

GELİRLERİNİN YÜZDE 90’INDAN FAZLASI İHRACATTAN

Gelirlerinin büyük çoğunluğunu yurt dışı satışlardan elde eden şirket, 2024’te küresel SİHA ihracat pazarında Türkiye’yi lider konuma taşıdı. Şu ana kadar Bayraktar TB2 için 35 ülke ile, Bayraktar AKINCI için ise 15 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Bu gelişmelerle Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticilerinden biri olma konumunu da pekiştirdi.

Kaynak: AA