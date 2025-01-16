Fed’in Faiz İndirimi İhtimaline Gölge Düşüren Endişe

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Tüketici enflasyonu geçen yılın son ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle hızlansa da yatırımcılar çekirdek enflasyondaki yavaşlamaya odaklandı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, Aralık 2024'te aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen çekirdek enflasyon Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,3 olarak kaydedilmişti.

Böylece çekirdek enflasyonda, aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda ise Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşlama görüldü.

Çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın yatırımcıları bir miktar rahatlatmasıyla, Amerikan borsasında endeksler Trump'ın geçen yıl kasım ayındaki seçim zaferinin ardından görülen yükselişten sonra en iyi performanslarını sergiledi.

ABD'de salı günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.

Enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle geçen haftadan bu yana yukarı yönlü bir seyir izleyen tahvil faizleri, yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini hafifleten ÜFE ve TÜFE verilerinin ardından geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan azalarak yüzde 4,65'e düştü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak'ta düzenlenecek bu yılın ilk toplantısında politika faizini mevcut seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bu yılki ilk faiz indirimine haziran ayında gidebileceği öngörülüyor.

Analistler, son enflasyon verilerindeki umut verici işaretlerin Fed'in faiz indirimlerinin seyrini önemli ölçüde değiştirmek için yeterli olmayacağını belirtti.

"TÜFE VERİLERİ, ENFLASYONUN YAVAŞÇA GERİLEMEYE DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine, TÜFE verilerinin enflasyonun yavaşça gerilemeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İyi bir şekilde ölçülmesi zor olan konut sahibi olmanın maliyetindeki artış dışında enflasyonun Fed'in hedefine dönmüş durumda olduğuna işaret eden Zandi, konut sahibi olmanın maliyetindeki artışın da hala yüksek olmasına karşın istikrarlı bir şekilde ılımlı hale geldiğini aktardı.

Zandi, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki daha fazla iyileşmeye yönelik en önemli tehdit, Trump yönetiminin tarifeleri ve göçmenleri sınır dışı etme politikalarıdır. Bu politikalara ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, Fed'in ortalık yatışana kadar faiz oranlarını mevcut seviyede tutması muhtemel." dedi.

Bu yılın ilerleyen zamanlarına kadar bir faiz indirimi beklemediğini belirten Zandi, eylül ayında bir faiz indirimi, aralık ayında bir faiz indirimi ve sonrasında faiz oranı 2026'da denge seviyesine dönene kadar her çeyrekte bir indirim öngördüğünü ifade etti.

"2025'TE İLK İNDİRİMİN HAZİRANDA GERÇEKLEŞMESİ DAHA OLASI"

ING'nin Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey de piyasanın çekirdek ÜFE ve çekirdek TÜFE verilerinde iki ay üst üste beklentilerden daha iyi aylık rakamlar gördüğünü aktardı.

Garvey, "Bu tür veriler almaya devam edersek, yüzde 2,5'lik bir enflasyon ortamına çok uzak olmayacağız." diye konuştu.

Ancak yıllık enflasyon oranının hala yüksek seyrettiğine işaret eden Garvey, enflasyon verilerinin detaylarının piyasanın faiz indirimine ilişkin beklentilerini fazla değiştirmediğini belirtti.

Garvey, "Bu yıl için üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyoruz ve şimdilik bu görüşü koruyoruz. Ancak mevcut verilere bakıldığında, 2025'te ilk indirimin mart ayından ziyade haziran ayında gerçekleşmesi daha olası." şeklinde konuştu.

Ticaret ağırlıklı doların yaklaşık yüzde 10 değer kazanması ile tahvil faizlerindeki yükselişin büyümeye yönelik bir engel oluşturacağına ve enflasyon baskılarını azaltmaya yardımcı olacağına işaret eden Garvey, bunun da Fed'e 2025'in ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alan sağlayacağını anlattı.

American Enterprise Institute (AEI) kıdemli uzmanı Steven Kamin ise enflasyon verilerini "cesaret verici" olarak nitelendirdi.

Çekirdek enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden Kamin, "Bir aylık yavaşlamanın, özellikle son gelen güçlü istihdam raporu göz önüne alındığında, faiz oranının beklenen seyrini önemli ölçüde değiştirmek için yeterli olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA