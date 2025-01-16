77 Bine Yakın Açık İş İlanı Var! Bakan Işıkhan Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülke genelinde şu an itibarıyla 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu.

77 Bine Yakın Açık İş İlanı Var! Bakan Işıkhan Duyurdu

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası Rezervlerinde Artış Merkez Bankası Rezervlerinde Artış
2025’te Enerji Sektörüne 259 Milyar Liralık Kamu Yatırımı 2025’te Enerji Sektörüne 259 Milyar Liralık Kamu Yatırımı
Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu
Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?