Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası Türk-İş, masada herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Söz konusu açıklamaya tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi.

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Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi!

Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yapıldı ve toplantı sonrası Türk-İŞ, "Masaya herhangi bir rakam gelmedi" açıklaması yaptı. Bu açıklamaya tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, "Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?" diye sorup "işin gerçeğini" açıkladı.

İŞÇİ VE İŞVEREN FORMALİTEYİ YERİNE GETİRİYOR

"Türk-İş yetkilisi 'asgari ücrette rakam konuşulmadı' diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?" diye soran Fatih Portakal, "İşin gerçeği şu: İşveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor" iddiasında bulup yeni asgari ücreti açıkladı:

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İKTİDAR BELİRLEYECEK 'OLUR' DİYECEKLER

"Bugünün Türkiye'sinde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de 'kabul' diyecek. Nokta!"

ASGARI ÜCRET 16 BİN 900 TL OLACAK

"Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!"

Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi! - Resim : 2

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