Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Bayram; "Memur ve memur emeklisinin 2024 maaş zammı için ilk önce enflasyon farkı hesaplanacak. Bu da yüzde 37-38 seviyelerinde. Sonrasında toplu sözleşme farkı var yüzde 9'luk. Yine buna yüzde 2-3'lük bir refah payı artışının eklenmesini bekliyoruz. Böylelikle memur ve memur emeklisinin yeni yılda maaşlarına yüzde 50'lik bir zam yapılması öngörülüyor." diye konuştu.