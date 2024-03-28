Faiz kıskacı: Mevduat ve kredi faizleri yükseldi

TCMB’nin faiz artışı sonrası bankalar da mevduat ve kredi faizlerini hızla güncelleme yoluna gitti. Bazı özel bankaların yeni müşterilerine sunduğu mevduat faizi oranları yüzde 57’ye kadar yükseldi. Kur korumalı mevduat (KKM) dönüşünde faiz teklifleri agresif boyutlara ulaştı. Bazı bankalar TL’ye dönüşü sağlamak için müşterilerine yüzde 75’e varan oranlarda faiz teklif ediyor.

Faizin artmasıyla birlikte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi 40 bin TL'yi aştı.

İhtiyaç kredilerini geçtiğimiz hafta arttıran bankalar yeni haftada da faiz artışlarını sürdürdü. Geçen hafta yüzde 4,3 olan bir özel bankanın ihtiyaç kredi faizi bu hafta yüzde 6’ya çıkarken, bazı kamu bankalarında yüzde 4,94 olan ihtiyaç kredi faizini yüzde 5,34'e yükseltti. İhtiyaç kredilerinin yanı sıra konut ve taşıt kredileri de yükseldi. Konut kredi faizi yüzde 4,29’a, taşıt kredileri de yüzde 4,5 seviyesine kadar çıktı.

Faiz kararının en büyük mağdurları kredi faizlerinin yüksekliğine rağmen yaşamını sürdürmek için borçlanmak zorunda kalan yurttaşlar olacak. Enflasyon karşısında eriyen ücretler nedeniyle ihtiyaçlarını bankalara borçlanarak karşılayan yurttaşlar için para muslukları kapandı. Borçlanmanın maliyetinin artmasıyla dar gelirlileri daha zor günler bekliyor.

32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 44.852,46 TL

Vade Sonu Tutar: 1.044.852,46 TL

ÇIKIŞ ARIYORLAR

Ticari kredi faiz oranları ise yüzde 75’e kadar yükseldi. Borçlanma maliyetlerinin artması kredilerle ayakta kalmaya çalışan şirketler için de şartların zorlaşması anlamına gelecek. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin enflasyonun neredeyse iki katına ulaşan maliyetler ve yüzde 60-65'i bulan kredi faizleri arasında sıkıştığını belirterek, perakende sektörü için önümüzdeki ayların sıkıntılara gebe olduğunu söyledi. Maliyet artışları nedeniyle sektörün daraldığını ve yurt dışında rekabet edemez duruma geldiğini belirten Öncel, "Sektörün borcu bir yılda 491 milyar liranın üzerine çıkmış bulunuyor. Daralma devam ederse zaten borçlu olan firmanın, çarkı döndürebilmesi için yeni kredi bulması gerekiyor. Yüzde 60-65’e varan kredi faiziyle borçlanmak sürdürülebilir bir durum gibi görünmüyor. Yüksek maliyet ve yüksek faiz kıskacında sıkışıp kalan perakende sektörü çıkış yolu arıyor" diye konuştu.

100 BİN TL’LİK İHTİYAÇ KREDİSİNİN MALİYETİ

Faiz Oranı: %5,55

Toplam Faiz: 52 bin 818,17 TL

Aylık Taksit: 12 bin 734,85 TL

Toplam Ödeme: 153 bin 393,20 TL