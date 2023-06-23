Faiz artışı çare olmadı, kur fırladı: Mehmet Şimşek yeniden açıklama yaptı

Merkez Bankası dün açıkladığı kararla faizde 650 baz puanlık artışa gitmiş, ancak artış piyasanın beklentilerini karşılamamıştı. Faiz artışına karşın kur hızla artmaya devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir açıklama daha yaptı.

Faiz artışı çare olmadı, kur fırladı: Mehmet Şimşek yeniden açıklama yaptı

Merkez Bankası’nın faiz artışı piyasada yeterli bulunmayınca döviz kurlarında yukarı hareket başlamıştı. Kurlar durulmayınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama daha geldi.

Diken'in aktardığına göre İstanbul’a gitmek için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bulunan Şimşek, şunları söyledi: “Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir.”

Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladıFaiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladıEkonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanlığı’naysa Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kur, serbest bırakıldı. Dünse Merkez Bankası, faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Ama bu artış beklentinin altında kalınca dövize ‘ters’ tepki yaptı. Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL saat 13:30 itibariyle 25,6 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı. Avro kurundaysa 27,8 lira seviyesi görüldü. 

Şimşek dün de devreye girmiş, faiz kararında ‘öngörülebilirliği’ vurgulayarak ‘serbest piyasa’ sözü vermişti. Ama bu açıklama kurlardaki artışı durduramamıştı.

Etiketler
Mehmet Şimşek dolar Merkez Bankası
Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler
Su faturasını düşüren yöntemler! Faturaların en az 100 TL düşmesini sağlıyor... Su faturasını düşüren yöntemler! Faturaların en az 100 TL düşmesini sağlıyor...
Sıfır otomobil fiyatlarına bir zam daha! Sıfır otomobil fiyatlarına bir zam daha!
'Ekmek 10 lira olmayacak' dedi ve açıkladı: Ekmeğe ne kadar zam gelecek? 'Ekmek 10 lira olmayacak' dedi ve açıkladı: Ekmeğe ne kadar zam gelecek?
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi! 'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin! Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!
Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı
Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı! Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı!