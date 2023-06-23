Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların neden arttığını ve ne olacağını çok net açıkladı; yatırımcılara hem döviz hem de altın alım zamanı için tarih verdi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizleri yüzde 15'e yükseltmesinden sonra döviz fiyatlarında beklenenin tersi oldu. Dolar rekor üstüne rekor kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların neden arttığını ve ne olacağını çok net açıkladı; yatırımcılara hem döviz hem de altın alım zamanı için tarih verdi.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "TCMB öncesi ve sonrası piyasalar" başlıklı yazısı şöyle:
Bu haftanın en merak edilen kararı TCMB’nin faiz kararı idi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıkladı.
TCMB, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5’den yüzde 15’e yükseltti.
Böylece TCMB, 27 ay aradan sonra ilk kez faiz artırmış oldu.
Piyasalarda herhangi bir öngörü yoktu.
Faiz artırımı kesin, kaç baz puan artıracağı belli değildi.
Koca koca aracı kurumlar, bin baz puan üzerinde artış olacağına dair raporlar yayımlamıştı.
Nihayetinde TCMB’nin 650 baz puan kararı uygun gördüklerini görmüş olduk.
Faiz kararı öncesinde fiyatlar nasıldı?
BİST100 endeksi : 5 bin 220 puan
Dolar/TL kuru : 23,54 lira
Avro/TL kuru : 25,91 lira
Gram altın : Bin 443 lira
Gram gümüş : 17,35 lira
EUR/USD : 1,1004
Ons altın : Bin 928 dolar
Ons gümüş : 22,63 dolar
BTC : 30 bin 180 dolar
Dolar endeksi : 101,59