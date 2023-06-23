Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizleri yüzde 15'e yükseltmesinden sonra döviz fiyatlarında beklenenin tersi oldu. Dolar rekor üstüne rekor kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların neden arttığını ve ne olacağını çok net açıkladı; yatırımcılara hem döviz hem de altın alım zamanı için tarih verdi.