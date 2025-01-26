Eskişehir'in Endüstriyel Devine Mahkemeden Flaş Karar! İflas Bayrağını çekti

1995 yılında Eskişehir'de faaliyete başlayan Damla Endüstriyel Ürünler Gıda hakkında mahkemeden kritik bir karar geldi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Eskişehir'in Endüstriyel Devine Mahkemeden Flaş Karar! İflas Bayrağını çekti

Şirket için iflas nedeniyle konkordato süreci başlatılırken, alacaklılara yönelik önemli bir duyuru yapıldı.

İFLAS VE KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Eskişehir 1. İcra Dairesi, "Tasfiye Halinde Eskişehir Damla Endüstriyel Ürünler Gıda Medikal Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş." için alacaklılar sıra cetvelinin tamamlandığını ve incelemeye hazır hale getirildiğini duyurdu. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, alacak ve istihkak iddialarına ilişkin itirazların yapılabilmesi için 7 günlük yasal süre tanındı.

ALACAKLILAR TOPLANTISI 15 MART 2025'TE YAPILACAK

Konkordato teklifinin müzakere edilmesi amacıyla, ikinci alacaklılar toplantısının 15 Mart 2025 tarihinde, saat 10:00'da Eskişehir 1. İcra Müdürlüğü'nde gerçekleştirileceği açıklandı. Toplantıya katılmak isteyen alacaklıların bizzat veya yetkili bir vekil aracılığıyla hazır bulunması gerektiği belirtildi.

ALACAKLILARA KRİTİK UYARI

Alacaklıların, sıra cetveline ve alacakların esasına ilişkin itirazlarını, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yapmaları gerekiyor. Bu süreçte ilgili itirazların İcra ve İflas Kanunu’nun 235. maddesine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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