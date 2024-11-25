Asgari Ücret Zammı Stüdyoda Gerginlik Yarattı! Sinan Burhan Ankara’da Konuşulan Rakamı Açıkladı: ‘Fevkalade Yeterli’ Deyince Ersan Şen Şaşkına Döndü

Asgari ücret zam dönemi yaklaştıkça yeni asgari ücretin ne kadar olacağı daha da merak edilir hale geldi. Hedef enflasyon ile gerçekleşecek enflasyon arasında sıkışan 2025 asgari ücret rakamı için en olası senaryo yüzde 25-30 bandındaki bir artışı işaret ediyor. Peki zam oranı ne olacak?

O soruya TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında yanıt arandı. Aktaş’ın konukları arasında Ceza Hukukçusu Ersan Şen ve Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan da vardı. Konu asgari ücrete geldiğinde stüdyoda gergin anlar yaşandı.

ERSAN ŞEN: ‘IŞIKHAN’A ASGARİ ÜCRET NE OLACAK DİYE SORMADIN MI?’

Ersan Şen Sinan Burhan’a vatandaşın en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi. Burhan ise ekonomide atılan adımların enflasyon ile mücadelede önemine dikkat çekti. Burhan, ‘Ankara’da vatandaşı derdi ile dertlenen bir Cumhurbaşkanı var. Sen merak etme. Çalışma Bakanı da bu konu ile ilgili çalışma yapıyor” ifadelerini kullanırken, ona karşılık olarak Şen, “Tamam bak her şeyi de duyuyorsun Vedat Işıkhan’dan. Işıkhan’a sormuşsundur: ‘Sayın Işıkhan asgari ücret ne olacak? diye sormadın mı?” diyerek tepki gösterdi.

ANKARA’DA KONUŞULAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Burhan alım gücünün artırılması konusunda adımlar atılacağını dile getirirken, muhalefetin 30 bin TL asgari ücret talebinin Ankara’da konuşulmadığını söyledi ve, “Şu anda Ankara’da konuşulan rakamlar 23-25 bin TL bandında. Ankara’daki tavır bu. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu rakamlar fevkalade yeterlidir” deyince Şen şaşkınlığını gizleyemedi. “Yani 23 bin TL ile büyükşehirde bu insanlar geçinebilecek mi?’ sorusunu Burhan’a yöneltti.

ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK İÇİN DAHA AZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI!

‘Siz popülizmin dibine vurmuşsunuz’ yanıtını veren Burhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün peyniri 300 TL yerine 600 TL’ye mi yemek istiyorsunuz. 30 bin TL yaparsan asgari ücreti ne yapacaklar biliyor musun? Marketteki süte, yoğurda zam yapacaksın. Önemli olan alım gücünü yükseltmek. Alım gücünü yükseltmek için asgari ücrete az zam yapalım. Bunlar enflasyon olarak bize dönüyor.”

Kaynak: TV100