EPDK, OHAL kapsamında bazı doğalgaz tüketicilerinin sayaç okuma işlemlerini durdurdu

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketlerinin, deprem sonrası dağıtım faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla gerekli olan hizmetler (acil müdahale, bakım-onarım, kaçak arama, acil 187, çağrı merkezi, müşteri şikayet başvuru süreçleri, gaz açma işlemleri vb.) hariç olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan süreli yükümlülükleri OHAL süresince ertelenecek.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE GEÇERLİ OLACAK

OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki doğalgaz abonelikleriyle ilgili olarak 21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Mart 2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 31 Mayıs 2023'e kadar, tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin DoğalGaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin "tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma" başlıklı 48'inci maddesi kapsamında sayaç okuma işlemleri durdurulacak.

31 MAYIS 2023'E KADAR DURDURULDU

"Hizmetin durdurulması" başlıklı 44'üncü madde kapsamında, acil müdahale nedeniyle can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılması gereken kesintiler ile diğer mevzuat gereğince yapılması gereken kesintiler dışındaki kesintiler ve bu kesintilere ilişkin bildirimler de 31 Mayıs 2023'e kadar durdurulacak.

"Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakhuk ve faturalandırma" başlıklı 48'inci madde ve "Faturaların Ödenmesi" başlıklı 49'uncu madde kapsamında fatura tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs 2023'e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenecek.

6 AY TAKSİTLE TAHSİL EDİLECEK

Bu süredeki toplam doğalgaz tüketimine esas fatura bedeli, 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.

Borçtan dolayı doğalgazı kesilerek hizmeti durdurulmuş olan tüketicilere, talepte bulunulması halinde, ödeme koşulu aranmaksızın yeniden doğalgaz verilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem