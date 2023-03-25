EYT düzenlemesi sonrası SGK emekçileri greve hazırlanıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile iş yüklerinin arttığını' söyleyerek, greve hazırlanıyor.

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EYT düzenlemesi sonrası SGK emekçileri greve hazırlanıyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı.

SGK ÇALIŞANLARI SOKAĞA ÇIKACAK

Emekli olmak isteyenlerin ek gösterge ve prim yapılandırması konularında başvuru mercii olan SGK’da yoğun mesai oluşurken, BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın aktardığı habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanları Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) çağrısıyla 3 Şubat’tan bu yana insanca yaşayacak ücret, ikramiye ve 3600 ek gösterge gibi talepleri için birçok ilde sokağa çıkacak.

"SESİMİZİ DUYURUNA KADAR EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin konuşan BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, temel sorunların yanına artan iş yükünün eklenmesiyle tablonun ağırlaştığını söyledi.

Berdicioğlu, "Sesimizi duyurana kadar eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

"GREV HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Emekçilerin iş bırakma eylemlerine başladığını belirten Berdicioğlu, "Diğer sendikalara da açık çağrımız var. Bu süreçte güçlerimizi birleştirme çağrısında bulunuyoruz. İş bırakarak uyarı eylemleri yaptık. Ancak önümüzdeki sürece ilişkin grev hazırlığımız var" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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