Enflasyon Düzenlemesine Erteleme! Resmi Gazete'de Duyuruldu

Resmi Gazete'den enflasyon düzeltmesine ilişkin yeni bir karar duyuruldu. Bu kapsamda süre ertelendi. 2025'in ilk üç geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmamasına karar verildi.

Enflasyon Düzenlemesine Erteleme! Resmi Gazete'de Duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde "2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur" ifadesiyle erteleme duyuruldu.

Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin ilgili fıkrasındaki yetkiye dayanılarak, 2025’in Mart, Haziran ve Eylül sonu itibarıyla mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Ancak, 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi uygulaması devam edecek.

Bu düzenleme, bilanço esasına göre defter tutan ve enflasyon düzeltmesi kapsamına giren tüm mükellefleri ilgilendiriyor. Ancak, sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı veya imali ile uğraşan mükellefler, enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Enflasyon Vergi Resmi Gazete
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Toyota Rakiplerini Solladı! Rekor Kırdı Toyota Rakiplerini Solladı! Rekor Kırdı
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti
CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturmasında Flaş Gelişme: Üç İsimden Kritik İddialar CHP'ye 'Şaibe' Soruşturmasında Flaş Gelişme: Üç İsimden Kritik Kurultay İddiaları
Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım Atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber