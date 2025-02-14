Toyota Rakiplerini Solladı! Rekor Kırdı

Toyota'nın çoklu mobilite stratejisi, sıfır emisyonlu araç altyapısının yeterli olmadığı bölgelerde bile emisyonları önemli ölçüde düşürmeyi başardı. Şirket, bu stratejiyle tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş bir model yelpazesi sunuyor. Bu yaklaşım sayesinde, Toyota, 1995 yılından bu yana Avrupa'daki ortalama egzoz emisyonlarını yüzde 50'den fazla azaltmayı başardı.

2024’TE AVRUPA'DA 1,2 MİLYON ARAÇ SATILDI

Toyota, 2024 yılında Avrupa'da 1,2 milyondan fazla araç satışı yaptı. Bu araçların yüzde 74’ü elektrifikasyonlu modellerden oluştu. Şirket, Avrupa'da 2035 yılına kadar yeni araç satışlarının tamamında karbondioksit (CO2) emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Bu taahhüt, Toyota'nın küresel çapta 2050 yılına kadar, Avrupa'da ise 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle paralel olarak gerçekleştirilecek.

TOYOTA'NIN ÇEVRE DOSTU VİZYONU

Toyota, elektrifikasyonlu araçların yaygınlaştırılması ve emisyonların azaltılması konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Şirket, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine ve sürdürülebilir bir gelecek için küresel çapta önemli adımlar atıyor. Toyota'nın bu vizyonu, otomotiv sektöründe çevre bilincinin artmasına büyük katkı sağlıyor.

Kaynak: AA