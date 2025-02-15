Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına son verildiğini duyurdu.

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Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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