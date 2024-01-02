En düşük memur maaşı 33 bin TL olabilir

Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.

En düşük memur maaşı 33 bin TL olabilir

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emeklisine yapılacak maaş zammı merak konusu. Yarın enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur zam oranı da belli olacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz" açıklamasını yaptı. Ekonomim'de yer alan habere göre memur ve emekli zammı beklentileri şöyle:

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

EMEKLİYE ZAM NE ZAMAN?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR OLUR?

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

YÜZDE 50'YE YAKIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisinin zammının toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 50'ye yakın olacağını söyledi. Yılmaz, en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını da bildirdi.

33 BİN LİRAYA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

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