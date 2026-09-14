En Düşük Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Son Rakamlar

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Orta Vadeli Program (OVP) verileri doğrultusunda Ocak 2027 emekli ve memur zammı tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Son senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8,01 zam gündemde.

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En Düşük Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Son Rakamlar
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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lunun gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Temmuz 2026 döneminde emekliler yüzde 17,76, memurlar ise yüzde 13,52 zam almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi henüz açıklanmamış olsa da, ekonomi yönetiminin güncellediği makroekonomik tahminler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) anket sonuçları yeni maaş tablolarını ortaya çıkardı. Sabah'ta yer alan habere göre, hükümetin alternatifli zam çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

OVP VE MERKEZ BANKASI ANKETİ KIYASLAMALI ZAM ORANLARI

Gündemdeki iki ana senaryoya göre maaşlarda yaşanacak değişimler, enflasyon tahminlerinin yükselmesiyle bütçeleri doğrudan etkileyecek seviyeye ulaştı. Maaş hesaplamalarındaki iki farklı yol haritası şu şekilde:

Maaş / Yardım Türü Mevcut Maaş (TL) OVP Senaryosu (Yüzde 9,04 / yüzde 7 Zam) MB Anketi Senaryosu (Yüzde 10,07 / Yüzde 8,01 Zam)
Taban Emekli Aylığı (En Düşük) 23 bin 552 25 bin 681 25 bin 923
En Düşük Memur Maaşı 70 bin 224 75 bin 140 75 bin 848
En Düşük Memur Emeklisi 31 bin 527 33 bin 734 34 bin 52
28 Bin TL Alan SSK Emeklisi 28 bin 30 bin 531 30 bin 820

Not: Taban emekli aylığının MB anketi doğrultusunda 25 bin 923 TL'ye yükseltilmesi için TBMM'den yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.

MEMURLARA 'ÜÇLÜ ZAM', SOSYAL YARDIMLAR DA KATLANACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 29,61 yıl sonu enflasyon tahminine dayanan yüzde 8,01'lik memur zammı gerçekleşirse, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, engelli çocuk destekleri ve sosyal ödemeler de zincirleme olarak artacak.

Yeni Sosyal Yardım ve Memur Aile Desteği Tahminleri:

  • Eş Yardımı (Çalışmayan Eş): 3 bin 581 TL'den 3 bin 868 TL'ye yükselecek.
  • Çocuk Yardımı (0-6 Yaş): 851 TL seviyesine ulaşacak.
  • Engelli Çocuk Yardımı (0-6 Yaş - Yüzde 60 Arttırımlı): 1260 TL'den 1361 TL'ye çıkacak.
  • 65 Yaş Aylığı: 7 bin 256,71 TL'den 7 bin 838 TL'ye yükselecek.
  • Evde Bakım Desteği & Kronik Hastalık Yardımı: 15 bin 755 TL'den 17 bin 17 TL'ye yükselecek.
  • Bedelli Askerlik Ücreti: 472 bin 653,60 TL'den 510 bin 513 TL sınırına dayanacak.

Kaynak: Sabah

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