En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam!

Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emeklinin gözü 16 Temmuz'da yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Ekonomi yönetiminin emekli maaşı için elini sıkı tutacağı aktarılırken, masada en güçlü olan iki rakam ortaya çıktı.

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En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam!

Yılın ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu çerçevede 1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yıl başından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemede kritik haftaya girildi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sıfır zam alan emekliler için yeni rakam Kabine Toplantısı’nda şekillenecek. En düşük emekli maaşı için ekonomi yönetiminin 12 bin TL'de ısrarcı olduğu konuşulurken, nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek .

MASADA 2 SEÇENEK KALDI

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı.

EKONOMİ YÖNETİMİ ELİNİ SIKI TUTUYOR

En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.

Milyonlarca Emeklinin Gözü Ankara'da... En Düşük Maaş İçin Yeni Gelişme: Mehmet Şimşek Hangi Rakama İşaret Etti?Milyonlarca Emeklinin Gözü Ankara'da... En Düşük Maaş İçin Yeni Gelişme: Mehmet Şimşek Hangi Rakama İşaret Etti?Ekonomi

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