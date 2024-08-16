Emlak vergisi için inşaat maliyetleri belli oldu

Emlak vergisine esas olacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Gelecek yıldan itibaren geçerli olacak fiyatlar, meskenler açısından 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında değişecek.

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Emlak vergisi için inşaat maliyetleri belli oldu

Konut fiyatları döviz kurunun yükselmesi ve inşaat maliyetinin artmasıyla tırmanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

BASİT İNŞAATLARDA 2 BİNİ BULUYOR

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 7 bin 740,78 lira ile 16 bin 967,51 lira, birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 lira ile 11 bin 346,71 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 lira ile 7 bin 687,59 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 lira ile 5 bin 235,86 lira, basit inşaatlar için 369,88 lira ile 2 bin 361,32 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

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