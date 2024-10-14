Emekliye Maaş Düzenlemesinde Ses Getirecek İddia: Açıklamaları Kafa Karıştırmıştı! Aralık Ayında…

Bu yıl ve 2025’te emekli olacaklar için emekli maaşında oluşacak yüzde 30’luk fark sonrası emeklilikte yeni reform seslerini yükseltmiş hatta ekonomi yönetiminden açıklamalar da peş peşe gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın bir rapor hazırlayacağı duyurulsa da kulislerde çok konuşulacak bir başla iddia gündeme geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşı farkı için önce belirgin fark olmadığını dile getirmiş, son açıklamasında ise henüz kendilerine gelen bir raporun olmadığını ifade etmişti. Bu açıklama sonrası kulislerde maaş farkları ile ilgili düzenlemenin yapılmayacağı konuşulmaya başlandı.

DÜZENLEME YOKSA REFAH PAYI

Peki emekliye maaş düzenlemesi olacak mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet’e açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Emekli maaş hesaplama sisteminden kaynaklı olarak 2024 yılı ile 2025 yılları arasında kabaca yüzde 35’e varan farklar oluşabilmektedir. Tabi buradaki farklar bu yıl sonu gerçekleşecek enflasyon verileri üzerinden tahmini hesaplanıp söylenmiştir. Enflasyon ve ülkenin gelişme hızında bir güncelleme ya da refah payı adı altında bir ekleme yapılırsa buradaki verilerin değişeceği kanaatindeyim” şeklinde değerlendirmede bulundu.

EMEKLİYE MAAŞ FARKINDA ÖNE ÇIKAN FORMÜL

“Özellikle farkın oluşmasının temel sebebi güncelleme katsayısı olduğundan kaynaklı bu yıl uygulanacak olan katsayının önümüzdeki yıllarda da uygulanması durumu olabilir” diyen Emin Yılmaz, “Ayrıca çok çeşitli formüller üretilebilir. Mesela 2025 yılı emeklilik tahsis talebinde bulunanlara refah payı adı altında bir eklenti verilebilir. Emekli maaşı asgari ücrete endekslenebilir. Memur maaş katsayısı üzerinden değerlendirilebilir. Emekli maaş hesaplama sisteminde maaşlar belli bir rakamın altında kaldığı takdirde alt sınır aylığı dediğimiz ve her sene güncellenen rakam sabitlenebilir” açıklamasını yaptı.

İNTİBAK YASASI TALEBİ

Emeklilerin yıllardır talep ettiği intibak yasasını işaret eden SGK Uzmanı, “Aslında maaş sisteminin yeniden yapılandırılması basit ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Çok prim ödeyip az maaş alma algısını değiştirecek, çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek formüller üretmek gereklidir. Prim ve güne göre maaş sistemi getirilebilir. Kök aylığı zamla birlikte en düşük emekli aylığının altında kalan kişiler için intibak yasası veya kademeli seyyanen artışlar yapılarak maaşlar yeni bir düzleme getirilebilir” dedi.

MAAŞ FARKLARI İÇİN BİR DÜZENLEME YAPILMAYACAK MI?

SGK Uzmanı Yılmaz bu soruya da şöyle yanıt verdi:

“Burada emekli olacak kişi sayıları önem kazanmaktadır. Ayrıca bütçe rakamları, etki analizi önem teşkil etmektedir. Kanaatimce maaş farkı ile ilgili çalışma rafa kalkmadı. Daha önümüzde 2,5 aylık bir süreç var. Ekim, Kasım, Aralık enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Verilerin netleşmesiyle birlikte özellikle Aralık ayının hareketli geçeceğini düşünüyorum.”

Kaynak: Milliyet