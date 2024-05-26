Emeklinin maaşı pula döndü: Alım gücü geriledi; 5 ayda yaşanan kayıp 4 bin liraya yaklaştı!

Hayatta kalma savaşı veren emekliler, önümüzdeki temmuzda aylıklarına en az 12 bin lira seyyanen zam yapılmasını istiyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; iktidarın tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterip Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu üzerinden yüzdelik zamlarla yetinmesi halinde emeklinin sefaleti artacak, gelir dağılımı uçurumu daha da büyüyecek. Yılbaşında aylığı 20 bin liraya çıkarılan emeklilerin mayıs sonunda alım gücü 3 bin 651 liralık kayıpla 16 bin 349 liraya gerilemiş olacak.

8.175 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

TÜİK’e göre ocak-nisan döneminde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 18.72 düzeyine çıktı. Merkez Bankası anketine göre bu ay için TÜFE artışı yaklaşık yüzde 3.04 olacak. Bu veriler, hak aramak için ileri yaşlarına rağmen miting meydanlarına çıkmak zorunda kalan emeklilerin sadece 5 aylık dönemdeki alım gücü kaybının mayıs itibarıyla yüzde 22.33’e ulaştığını işaret ediyor. Verilere göre, ocakta 10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının bugünkü alım gücü 8 bin 175 liraya düştü. Temmuzda, TÜİK’in enflasyon hesabıyla bile en düşük emekli aylığının yaklaşık yüzde 25 zamla 12 bin 500 liranın üzerine çıkarılması gerekiyor. 12 bin 920 lira olan en düşük memur emeklisinin alım gücü de 10 bin 562 liraya gerileyecek.

4 BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİYORLAR

Emekliler, temmuzda yapılacak yüzdelik zamlarla sefaletten kurtulamayacaklarını, çözüm için seyyanen zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyo. Bu nedenle emekliler memurlara ocakta yapılan 12 bin liralık seyyanen zammın kendilerine de verilmesini talep ediyor. Bayram ikramiyesinin 4’e çıkarılmasını, ikramiye tutarının da asgari ücrete endekslenmesini isteyen emekliler, muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılmasını bekliyor. Emekliler, aylık bağlama oranlarını düşüren düzenlemelerin düzeltilmesi, sendikal hakların verilmesi taleplerinde de bulunuyor.