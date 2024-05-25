Özgür Demirtaş, kötü haberi verdi ve ekledi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. "Maalesef size iyi haber veremiyorum" diyen Demirtaş, "Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" dedi.

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Özgür Demirtaş, kötü haberi verdi ve ekledi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek!

Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken, yurttaşın alım gücü de her geçen düşmeye devam ediyor.

Alım gücünün düşmesiyle Türkiye ekonomisi çıkmaza sürüklenirken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum" dedi.

"ÇOK DAHA KÖTÜSÜ GERÇEKLEŞECEK"

"Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" diyen Demirtaş, "Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş, kötü haberi verdi ve ekledi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek! - Resim : 1

"10 YIL ÖNCE UYARDIM"

Paylaşımının devamında Demirtaş, "Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalarca uyardım. Hepsi gerçek oldu" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Demirtaş Türkiye ekonomisi Ekonomik kriz
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