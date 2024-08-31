Emeklilik Sistemi Kökten Değişiyor... Düzenlemede Neler Var? AKP'li İsim Açıkladı

Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, bugün Türkiye’de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin maliyetinin de bütçeye eklenmesinin ardından, emekli ile çalışan sayısının birbirine yakın olduğu bu sistemin işleyişinin zor olduğu uzun süredir tartışılıyor. Sosyal güvenlik sisteminde revizyonu zorunlu gören hükûmet, bu konuda önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

"SÜREKLİ BÜTÇEDEN EKLİYORUZ"

Türkiye gazetesine konuşan Güler, “Emeklilik sisteminin güncellenmesi konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koyacağız. Çalışacağız. Teknik detaya şu anda vakıf değiliz. Etki analizleri çıkarmamız lazım. Gelişmiş ülke örnekleri var. Biz bu hâliyle, sürekli bütçeden emeklilik sistemine kaynak aktararak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu, çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş, çok önemli. Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

ESNAFA 7.200 GÜN GÜNDEMDE

Sosyal güvenlik sisteminin yeni bir düzene kavuşturulması için çalışma yapılması beklenirken, esnafın emeklilikteki 9 bin prim günü şartının 7.200’e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerin de yeni dönemde çalışmaları yapılacak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınabileceği ifade ediliyor.

EYT'YLE EMEKLİ OLANLARIN YAŞ ORTALAMASI 48,1

Emeklilik sistemi revizyonunu zorunlu kılan gelişmelerden biri de Aralık 2022’de yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT düzenlemesinin sadece 2024 yılı maliyeti, yaklaşık 577 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca, EYT kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini tamamlayarak toplamda 4,8 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. EYT’den faydalanan sigortalıların emeklilik tarihlerinin ortalama 6 yıl erkene çekildiği hesaplanırken, 2023 yılı sonu itibarıyla EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olmuştu. EYT kapsamında emekli olanların yaş ortalaması ise 48,1.