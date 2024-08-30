AKP'den Dikkat Çeken Açıklama: Daha Adil Bir Emeklilik Sistemi Olmalı

Yeni emeklilik sistemi geliştirecekleri açıklamasıyla gündemde olan iktidarın yapacağı düzenlemeler merak konusu olurken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili süreci anlattı. Güler, gelişmiş ülkelerdeki örneklere bakarak üç başlığın ele alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

'GELİŞMİŞ ÜLKELERİ DİKKATE ALALIM'

Abdullah Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'DAHA DENGELİ DAHA ADİL OLMALI'

Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu da hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli. İnşallah önümüzdeki dönemlerde evrensel, dünya ülkelerinde gelişmiş ülkelerin de uyguladığı bu sistem üzerinden benzer bir uygulamayı, çalışmayı bizim ülkemizde de hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu anda bizim toplumun her kesimiyle yeni istişareler yapmamız lazım ve dünya örneklerini, gelişmiş ülke örneklerini ortaya koymamız lazım. Bu çerçeve içerisinde de bunu daha makul bir çerçevede ortaya koymamız lazım. Tabii bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var ama henüz şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dönemi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."

Kaynak: Ajanslar