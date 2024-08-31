Doğal Gaza Zam Gelecek mi? BOTAŞ Açıkladı

BOTAŞ, eylül ayında doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Doğal Gaza Zam Gelecek mi? BOTAŞ Açıkladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), eylül ayı doğal gaz tarifesini açıkladı.

BOTAŞ, doğal gaz tarifesine zam yapılmayacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

Doğal gaza 1 Ağustos'ta yüzde 38 zam yapılmıştı.

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