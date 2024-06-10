Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

16 milyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

  • 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde yatırılacak.
  • 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde ödenecek.
  • 4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde yatırılacak.

Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek. İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

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