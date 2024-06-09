Esenler Otogarı esnafından fiyatları pahalı bulanlara tepki

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda hareketlilik başladı. İstanbul’daki Esenler Otogarı esnafı da bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram nedeniyle seyahat edecek olan yurttaşlar da “fırsatçılık” iddiasıyla otobüs fiyatlarından şikâyet etti.

İstanbul’da bulunan Esenler Otogarı’ndaki otobüs firması esnafı da bugün ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Bir esnaf, fahiş zammı yapanların yakın mesafe ulaşım firmaları olduğunu söylerken başka bir çalışan ise uzun mesafe yapan otobüs firmalarının çok yüksek oranda zam yaptığını dile getirdi.

“Eski bayramların ruhuna uygun değil. Bayram, zamanın ruhuna uygun olması gerekiyor. Jenerasyona göre değişiyor. Şimdi gençlere sorsan farklı konuşur, bizim jenerasyon farklı bakabilir bayramlara” diyen Ümit isimli bir çalışan, otogardaki hareketlilikle ilgili de “Fiyatlar çok pahalı. Biraz rötarlı gidiyor. Durarak çalışıyor. Aslında fiyatlar pahalı değil, bizim paramızın değeri düşük. Yurt dışından Türkiye’ye gelenler rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. Buradan Adıyaman’a, Tokat Erbaa’ya, Elazığ’a sefer var. Ek sefer genelde konuluyor ama yolcunun durumuna göre. Ben bayramda buradayım, gidemiyorum bir yere. Bayram bizden uzak. Tam aksine bayramda fazla çalışıyoruz biz. Her bayram otobüs sektörü böyle. Bayramı olmaz otobüsün. Sağ salim bayram atlatalım, yeter bize. Ben nerede yalnız huzur buldum, tatil orası” dedi.

Bursa’ya yolcu taşımacılığı yapan firmada çalışan Faruk Tuğlu, işlerin durgun olduğunu söyledi. Tuğlu, şunları söyledi:

“Arabalar boş. 5-6 kişi gidiyor. İnsanlarımız zaten genelde arife gününü bekliyor. Arifeden sonra dolmaya başlayacak. Ek seferler olacak inşallah. Şu an 10-15 tane ek seferimiz var. İnsanları mağdur etmemek için hizmette sınır yok. Fiyatlar normal. Bursa 350’yse arada bir 50 fark olabilir yani. Doğu firmaları genelde, mesele Antep, bin lira, bin 700, bin 800 lira ilave koyuyorlar. Yani fırsat... Zaten mazot da uçmuş. Allah hepimize yardım etsin. Bizim şartlar da çok kötü. Artık kimse gidemiyor. Geliyor bir aile, 5 kişi giderse nasıl olacak? Genelde çoğuna bakıyorsun, arabasına biniyor, alıyor ailesini, gidiyor.”

“BİN 500’DEN BİN 800’E ÇIKARTTIK”

Muş’a yolcu gönderen Veli Kılıç da hem okulların tatili hem de bayrama denk geldiği için yoğunluk olduğuna dikkat çekti. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3-4 gündür başladı bayrama hareketliliği. Talep çok var ama araba yok. Ek sefer koyduk. Günde bir taneydi, ikiye çıkarttık ama yine de yetmiyor yani. Bin 500’den bin 800’e çıkarttık. Kısa mesafeler çok yükseltmiş. Ona ben bir şey diyemiyorum ama normal şartlarda devletin biçtiği bir fiyat var. O fiyatın üzerine çıkmadık. Çıkma şansımız da yoktur. Kısa mesafeler 500 olan yeri 800 yaptı; 800 olan yeri bin 200, bin 300 yaptı. Bizimki 23-24 saatlik yola bin 500’den bin 800 yaptık. O da normaldir yani. Gelişte yolcu olmadığı için mecbur öyle yaptık. Yoksa ek sefer kaldıramazdık. Karşıdan yolcu gelmediği için bizi etkiliyor. Buradan istediği kadar dolu gitsin, değişen bir şey yok. Anca masrafını kurtarıyor araba. Boşa gidiyor geliyor.”