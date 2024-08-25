Emekli Prim Gün Sayısı Değişiyor: SSK ve Bağ-Kur detayı dikkat çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından görüşülmesi planlanan yeni düzenleme, Bağ-Kur prim gün sayısında köklü bir değişiklik getirecek.

Emekli Prim Gün Sayısı Değişiyor: SSK ve Bağ-Kur detayı dikkat çekti

Mevcut düzenlemeyle emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 bin olarak belirlenmişken, yapılacak değişiklikle bu süre 7 bin 200 güne çekilecek.

Yeni düzenleme, küçük esnaf ve çiftçiler için emeklilik yaşını 5 yıl öne çekecek ve Bağ-Kur emeklilik şartlarını Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile eşitleyecek. Bu değişiklikle birlikte yaklaşık 1 milyon küçük esnafın erken emekli olması bekleniyor. Ayrıca, düzenlemenin kapsamı genişletilirse, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında bulunan Bağ-Kur'lular da 7 bin 200 gün ile emekli olabilecek.

GÜN SAYISI İNDİRİLECEK

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Bağ-Kur prim gün sayısı 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar için 9 bin gün olarak uygulanmaya devam edecek, ancak bu süre 7 bin 200 güne indirilecek. Yaş şartları ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kalacak.

EYT'liler, eğer 9 bin günü doldurmamışlarsa ve 7 bin 200 gün prim ödemişlerse, yeni düzenleme çerçevesinde emekli olabilecekler. Ancak düzenlemenin kesin yürürlüğe giriş tarihi ve kapsamı konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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