EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | ‘Ceplerinden Bir Veri Çıkaracaklar…’ SGK Uzmanı Çalışana Emekliye Maaş Hesabı Yaptı! Kimse Umduğunu Alamayacak

Son dakika haberleri… Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elman emekli zammı, memur maaşları ve asgari ücret 2025 zam oranı için önemli bir değerlendirmede bulundu. Milyonların merakla beklediği zam oranları için, “Bu sene geçen senelere göre karman çorman oldu” yorumunu yapan SGK Uzmanı en düşük emekli maaşı ve zam oranlarına ilişkin, “OVP’de yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak hedefleniyor ve buna göre açıklamalar yapıyorlar. Emekli ve memur zammında 4 aylık veri belli oldu. 6 aylık enflasyon ile emekli maaş zamları en fazla yüzde 15 civarında kalacak. Memur maaş zammı da yüzde 11 dolaylarında kalacak. Sonuçta kimse umduğunu alamayacak ama her zam döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkıp ‘ben üzerine biraz daha ekledim’ diyor. En düşük emekli aylığının ise 15 bin TL olmasını bekliyoruz. Şu an en düşük emekli maaşı olan 12.500 liranın alım gücü 5 bin TL” ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA EŞİTLEME FORMÜLÜ

Melis Elman refah payı ile ilgili olarak da, “3 Ocak’ta 6 aylık enflasyon belli olacak. Emekliye birkaç puanlık refah payı verebilirler. Memur emeklilerinin zammını SSK ve Bağ-Kur emekli zammına yuvarlayabilirler. Yine kendileri ceplerinden bir veri çıkaracaklar. Bir ana verimiz var bir de nerden, kimden geldiği belli olmayan ve cepten çıkan veriler var” değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

Yılan hikayesine dönen 2025 asgari ücret belirleme formülü içinse Elman, en olası zam oranını açıklayarak, “Bu yıl asgari ücrete sadece Ocak 2024’te zam yapıldı. Bu da yıllık enflasyona göre zam yapılması gerektiği anlamına geliyor. Hedef Yüzde 42 mi? Yani bir yıllık parası yüzde 42 geriye geldi asgari ücretlinin. Ama asgari ücrete 2025 enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 25 zam yapılması planlanıyor. Diğer konuşulan zam senaryoları yüzde 30-50 arasında değişiyor. En çok üzerinde durulan yüzde 30’luk artış ile 22.102 TL’ye denk geliyor. 17 bin TL para alıyorum ama 12 bin liralık yaşıyorum. Ayrıca Türkiye’de yaşam maliyeti bir kişi için 27 bin TL’ye yaklaştı ama İstanbul’da 58 bin TL bu rakam” dedi.